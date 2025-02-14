Balıkesir Belediyesi'nden Berat Kandili İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Belediyesi'nden Berat Kandili İkramı

Geniş Video İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla cami çıkışında vatandaşlara sıcak süt, kandil simidi ve lokma ikramında bulundu. Vatandaşlar, bu gelenekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ahmet Akın'a teşekkür etti.

14.02.2025 17:28  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara sıcak süt, kandil simidi ve  lokma ikramında bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Zağnos Paşa Camii ve İmam Birgivi Camii'nde yatsı namazı sonrası sıcak süt, kandil simidi ve lokma ikramında bulundu. Yasin-i Şerif ve gül suyu dağıtılan programda vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bu geleneği yaşatmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

"Kuyruk olmadığı için her yerde ayrı ayrı dağıtım yapıldığı için çok güzel"

Başkan Ahmet Akın'ın kandillerdeki hizmetlerinden mutluluk duyduğunu dile getiren Güldane Özbodur, "Kandilimizde bu çok güzel oluyor. Buradan tatlılarımızı, sütlerimizi alıyoruz. Camimizde namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Çok beğeniyorum. Kaç kandilden beri o kadar güzel oluyor ki böyle olması daha iyi. Kuyruk olmadığı için her yerde ayrı ayrı dağıtım yapıldığı için çok güzel" dedi.

"İmece usulü yardımlaşmalarla insanların ruhuna dokunabiliyor"

Balıkesir'de kandil programlarının Büyükşehir Belediyesi'nin ikramlarıyla daha da anlamlandığını belirten Nursevin Karademirli ise "Öncelikle mübarek bir gündeyiz. Ahmet Başkan'ımız da çok sağ olsun gerek Yasin-i Şerif dağıtımı gerek lokma ve kandil simidi dağıtımı çok güzeldi. Bu şekilde imece usulü yardımlaşmalarla insanların ruhuna dokunabiliyor Ahmet Başkan'ımız çok sağ olsun. Herkesin kandilini kutlarım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Belediyesi, Yerel Haberler, Kandil Simidi, Berat Kandili, Kültür Sanat, Ahmet Akın, Balıkesir, Belediye, Güncel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Belediyesi'nden Berat Kandili İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:47 Galatasaray, AZ Alkmaar’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Rövanş RAMS Park’a kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu! Rövanş RAMS Park'a kaldı
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:17:47. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Belediyesi'nden Berat Kandili İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.