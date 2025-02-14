Balıkesir Belediyesi'nden Berat Kandili İkramı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara sıcak süt, kandil simidi ve lokma ikramında bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Zağnos Paşa Camii ve İmam Birgivi Camii'nde yatsı namazı sonrası sıcak süt, kandil simidi ve lokma ikramında bulundu. Yasin-i Şerif ve gül suyu dağıtılan programda vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bu geleneği yaşatmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

"Kuyruk olmadığı için her yerde ayrı ayrı dağıtım yapıldığı için çok güzel"

Başkan Ahmet Akın'ın kandillerdeki hizmetlerinden mutluluk duyduğunu dile getiren Güldane Özbodur, "Kandilimizde bu çok güzel oluyor. Buradan tatlılarımızı, sütlerimizi alıyoruz. Camimizde namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Çok beğeniyorum. Kaç kandilden beri o kadar güzel oluyor ki böyle olması daha iyi. Kuyruk olmadığı için her yerde ayrı ayrı dağıtım yapıldığı için çok güzel" dedi.

"İmece usulü yardımlaşmalarla insanların ruhuna dokunabiliyor"

Balıkesir'de kandil programlarının Büyükşehir Belediyesi'nin ikramlarıyla daha da anlamlandığını belirten Nursevin Karademirli ise "Öncelikle mübarek bir gündeyiz. Ahmet Başkan'ımız da çok sağ olsun gerek Yasin-i Şerif dağıtımı gerek lokma ve kandil simidi dağıtımı çok güzeldi. Bu şekilde imece usulü yardımlaşmalarla insanların ruhuna dokunabiliyor Ahmet Başkan'ımız çok sağ olsun. Herkesin kandilini kutlarım" diye konuştu.