Balıkesir Belediyesi'nden Yaşlı ve İhtiyaç Sahiplerine Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika
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Balıkesir Belediyesi'nden Yaşlı ve İhtiyaç Sahiplerine Evde Bakım Hizmeti

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde bakım hizmeti sunuyor. Ayda ortalama 150 haneye ulaşan ekipler, öz bakımdan ev temizliğine kadar çeşitli hizmetler veriyor.

28.11.2024 11:18  Güncelleme: 11:25
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde bakım hizmeti veriyor. Öz bakımdan ev temizliğine kadar pek çok alanda vatandaşlara destek olan Büyükşehir ekipleri, ayda ortalama 150 haneye ücretsiz hizmet götürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Hizmeti ekipleri, bakıma muhtaç bireylere öz bakımdan ev temizliğine kadar pek çok alanda hizmet veriyor. Günde 10'dan fazla talebe yanıt veren ekipler, ayda yaklaşık 150 ev ziyareti gerçekleştiriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık Şubesi Müdürü Dr. Sabriye Aksoy, hizmete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Evde bakım hizmetleri çalışmalarımızı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın'ın talimatlarıyla güçlendirdik, yeniledik. Hizmet alanımızda kaliteyi artırmak adına ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için hazırız. 444 40 10 çağrı merkezine gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini anında cevaplıyoruz. İlk ziyaretimizi gerçekleştirdiğimizde eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Yaşlı, bakıma muhtaç ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımızın saç-sakal tıraşı, tırnak ve saç kesimleri, kıyafet ve çamaşır değişimleri gibi öz bakımlarının yanı sıra oda, mutfak ve tuvalet gibi yaşam alanları da temizleniyor. Ekibimize kattığımız psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen arkadaşlar da kendi alanlarında ne gibi istekleri olabileceğini tespit ederek o doğrultuda hizmetlerimizi ve ihtiyaç durumuna göre ziyaret sıklıklarımızı belirliyoruz. Amacımız hizmetlerimizi gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak."

Ekiplerin çalışmalarından çok memnun olduğunu belirten Mümin Saraçoğlu, oğlunun öz bakım ve temizlik çalışmaları için ziyaretlerin sıklıkla gerçekleştiğini dile getirdi. Saraçoğlu, "Hizmetten çok memnunum. Bana iyi geliyor, ben kendim yapamadığım için arkadaşlar geliyor ve oğlumun temizliğini, bakımını yapıyorlar. Allah razı olsun. Evimizi, yaşam alanımızı temizliyorlar. Benim için önemli olan bu" dedi.

Eşinin 16 senedir Alzheimer hastası olduğunu söyleyen 68 yaşındaki Sevim Hasırcı ise 3 buçuk yıldır yatalak olan eşinin bakımını tek başına yapmakta zorlandığını söyledi. Evde Bakım Hizmeti ekiplerinin 15 günde bir gelerek eşinin öz bakım ve temizlik çalışmalarını yaptığını belirten Hasırcı, "Çok memnunum Allah razı olsun. Benim gücüm yetip de yataktan kaldırıp, yatağı toplayamıyorum. Geldikleri zaman saç tıraşını filan yapıyorlar sağ olsunlar. Kıyafetlerini, çamaşırlarını yıkayıp paklıyorlar. Yatağına yatırıp altını bağlıyorlar, giydiriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Balıkesir Belediyesi\'nden Yaşlı ve İhtiyaç Sahiplerine Evde Bakım Hizmeti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Belediyesi'nden Yaşlı ve İhtiyaç Sahiplerine Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika

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