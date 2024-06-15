Balıkesir Burhaniye'de yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş ve trafik şok uygulamasında, bazı suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş ve trafik ekiplerinden oluşan 159 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik şok uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda 886 kişinin bilgileri sorgulanırken, 32 umuma açık iş yeri ve 17 metruk bina kontrol edildi.

Bazı suçlardan aranan 4 şüphelinin yakalandığı uygulmamada, tam otomatik ruhsatsız tüfek ve bu silaha ait 3 şarjör ile 5 dolu kartuş, 5 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 3 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 38 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 12 araç trafikten menedildi.