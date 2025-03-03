Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balyalı Vatandaşlarla ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balyalı Vatandaşlarla ile Bir Araya Geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Buluşmaları kapsamında Balya ilçesinde vatandaşlarla ile bir araya geldi. Balya’ya bir yıldan kısa bir sürede 60 milyonluk yatırım yapıldığını söyleyen Başkan Akın, "Balya'da istihdamı arttırmak için çalışma içerisindeyiz. Nüfusu arttırıp çekim merkezi haline getirmek için çalışacağız" dedi.

03.03.2025 13:29
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Buluşmaları kapsamında Balya ilçesinde vatandaşlarla ile bir araya geldi. Balya'ya bir yıldan kısa bir sürede 60 milyonluk yatırım yapıldığını söyleyen Başkan Akın, "Balya'da istihdamı arttırmak için çalışma içerisindeyiz. Nüfusu arttırıp çekim merkezi haline getirmek için çalışacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe ilçe düzenlediği Halk ve Muhtarlar Buluşması programları kapsamında Balya'daydı.  Başkan Akın, Balya Belediyesi çok amaçlı salonunda düzenlenen buluşmada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Buluşmaya Başkan Ahmet Akın'n yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Ramazan ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balya'nın tarihi önemine değindi. Başkan Akın, Balya'yı eski günlerine kavuşturmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

"Balya'da istihdamı arttırmak için çalışma içerisindeyiz"

Balya'ya bir yıldan kısa bir sürede 60 milyonluk TL yatırım yaptıklarını açıklayan Başkan Ahmet Akın, "Bizim kitabımızda ötekileştirme ve ayırmacılık yok. Birlik ve beraberlik var. Nedeni de hepimizin Kuvayi Milliye'nin başkentinde yaşıyor olmamız. Balya'yı daha ileriye taşımak için elimizdeki imkanlarımızın çoğunu kullanmamız gerekiyor. Balya'nın hak ettiğini alması için çalışmamız gerekiyor. Zor günler geçiriyoruz ama zor süreçleri geride bırakan Mustafa Kemal'in askerleri olduğumuz için bunların hepsi teferruattır. Bu memleketin yapılmadık yolu kalmayacak. Sosyal alan ihtiyaçları karşılanacak. Balya'da istihdamı arttırmak için çalışma içerisindeyiz. Nüfusu arttırıp çekim merkezi haline getirmek için çalışacağız" dedi.

"Balyamızda sosyal hayatı arttırmak için bazı girişimlerimiz var"

Sosyal dayanışma ağını günden güne büyüttüklerini belirten Başkan Akın, Sosyal Hizmetler bütçesini beş kat arttırdıklarını söyledi. Yakın Kart'a 22 bine yakın başvuru yapıldığı bilgisini paylaşan Başkan Akın, "Emekli Evleri'ni açmaya başlıyoruz. İlkini merkezimizde açıyoruz. Daha sonrasında ilçelerimizde açacağız. 7 tane kreşimizin inşası sürüyor. Bitmek üzere. Halk Et'i kasaplarımızla birlikte inşa edeceğiz. Esnafımızla istişare ederek onları da mağdur etmeden bunları hayata geçireceğiz. Balyamızda sosyal hayatı arttırmak için bazı girişimlerimiz var. Gençlerimiz için güzel bir Gençlik Merkezi açacağız. Bir ay sonra açılması öngörülüyor" diye konuştu.

"Sağ elin verdiğini sol görmeden yardımları ulaştırıyoruz"

Ramazan'da Kuvayı Milliye dayanışmasını büyütmek adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Akın şöyle devam etti:

"Ramazan mutfak desteğini bin TL'den 2 bin 500'e çıkarttık. İçinde temel mutfak ihtiyaçlarının olduğu Ramazan dayanışma paketi desteği veriyoruz. Her akşam bir ilçemizde iftar sofrası kuracağız. Yemek Tırı ile birçok mahallemizde yemek vereceğiz. Farkındalığı arttırmak adına çölyak hastalarımız içinde iftar programı düzenleyeceğiz. Ramazan ile birlikte elektrik ve su faturalarını kapsayan 'Askıda Fatura' uygulamasını başlatıyoruz. İhtiyaç sahibi ve hayırsever vatandaşlarımız arasında dayanışma köprüleri kuracağız. Sağ elin verdiğini sol görmeden yardımları ulaştırıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı buluşturuyoruz."

"29 tane yeni otobüs hattı açtık"

Çiftçilerin toprağa küstüğünü söyleyen Başkan Akın, tarım destekleme bütçesini 500 milyon TL'ye çıkardıklarını söyledi. Ulaşım ve altyapı seferberliği başlattıklarını ifade eden Ahmet Akın, "Birileri çıkıp beş tane otobüs alsın CHP'ye geçiyorum diyordu. Biz, şimdi 14 tane aldık, 20 tane de yolda geliyor. 29 tane yeni otobüs hattı açtık. Koskocaman Büyükşehiriz hala ulaşılamayan yerlerimiz var. Bunları çözmek zorundayız" dedi.

"Park ve açık alanlarda düzenleme konularında çalışmalarımız var"

Balya'ya dair öne çıkan talepleri sıralayan Başkan Akın, "En fazla parke taşı ve asfalt kaplama üzerine talep gelmiş. Koca Büyükşehiriz hala asfalt konuşuyoruz. Kendi plentimizi almak için ihaleye çıkıyoruz. 6 tane yeni nesil asfalt makinesini aldık. Bunlarla özellikle köy yollarını düzenleyeceğiz. Otobüs seferlerine yönelik talep var. Su sondaj çalışması, mezarlık, cami tadilat ve tamiratı, park ve açık alanlarda düzenleme konularında çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı. 20 ilçe belediye başkanıyla tam uyum içerisinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Başkan Akın, ayrımcılığa yer olmadığını aktarırken ilçe belediye başkanlarıyla kol kola çalıştıklarını belirtti.

Başkan Aydın, Halk Buluşması'nın ardından Muhtar Buluşması'nda muhtarları dinledi. Balıkesir'de başarılı olmak için muhtarlar ile iş birliğinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Akın, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla iletişim kanallarını açık tutuyoruz" dedi.

Mahallelere ilişkin çoğunlukla asfaltlama, yol, altyapı, mezarlıklar ışıklandırma konularıyla ilgili talepleri iletildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Akın, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Tarım, Balya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balyalı Vatandaşlarla ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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