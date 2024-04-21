Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Büyük bir borçla karşı karşıyayız - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Büyük bir borçla karşı karşıyayız

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediyenin büyük bir borçla karşı karşıya olduğunu ve hesapsız bir çalışma olduğunu belirtti. Akın, sorunların çözümü için planlarını hazırladıklarını ve çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

21.04.2024 11:35  Güncelleme: 11:41
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Büyük bir borçla karşı karşıyayız. Ama şunu söyleyeyim; maalesef hesapsız bir çalışma var ortada benim gördüğüm kadarıyla. Daha dün devir aldık şirketleri. Önümüzdeki haftanın sonuna doğru da Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin devraldığımız tabloyu paylaştığım zaman bakalım vatandaşlarımızın tepkisi ne olacak merak ediyorum" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çalıştayın ikinci gününde toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Akın, belediyede büyük bir borçla karşı karşıya olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"BÜYÜK BİR BORÇLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Öncelikle dün ilk meclisimizi yaptık. Herhalde en son yapan biziz. Bazı ilçelerimizin mazbatalarının gecikmesinden dolayı. Dün faaliyet raporlarını görüştük. Büyük bir borçla karşı karşıyayız onu söyleyeyim. Tabii bunu ben kamuoyuna açıklayacağım. Daha şirketlerin devrini de yeni üzerimize aldık. Onları da tek tek inceleyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim; maalesef hesapsız bir çalışma var ortada benim gördüğüm kadarıyla. Tabi ben vatandaşlarıma neyi devraldığımı anlatacağım. Neyle karşı karşıya olduğumuzu anlatacağım. Ama şunu söyleyeyim; asla enkaz edebiyatı yapmadan bütün verdiğim sözlerin arkasındayım. Ne olursa olsun bunların hepsinin çözüm önerilerini, sorunların çözülmesinin yol haritamı hazırladım. Yani 'Büyük bir borç var' diye, 'Eyvah borcumuz var biz artık çalışamayacağız' diye böyle bir şey söz konusu değil. Sorunumuz çok ama çözülmeyecek hiçbir sorunumuz da yok. Onun için Allah'ın izniyle işte başladık çalışmaya. Planımızı, programımızı, yol haritamızı, sistemimizi kurduk. Çalışmamızla hepsinin üstesinden geleceğiz. Daha dün devir aldık şirketleri. Önümüzdeki haftanın sonuna doğru da Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin devraldığımız tabloyu paylaştığım zaman bakalım vatandaşlarımızın tepkisi ne olacak merak ediyorum."

"AÇIK, NET, ŞEFFAF ÇALIŞMAMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Akın, son dönemde gündeme gelen belediyelerdeki gizli kamera ve böcek olaylarına ilişkin de şöyle konuştu:

"Bu kamera işi enteresan. Yani hep böyle eski o FETÖ yöntemleri şantajlar, tehditler vs gibi saçma sapan bir düzenin geleneği oluyor bazı yerlerde. Ben şu anda bir araştırma yaptırmadım. Yani 'gelip de hani buraları arayın, bakın, tarama yapın' demedim. Yaptırır mıyız onu da bilmiyorum. Çok da önemli değil. Biz işimize bakıyoruz. Açık, net, şeffaf çalışmamıza devam ediyoruz. Vatandaşımıza şunu söz vermiştim; adaletli, hesap veren, şeffaf bir belediyecilik olacak diye. O adımlarla yürüdüğümüz için o konuya hiç gerçekten baktırmadım bile."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Büyük bir borçla karşı karşıyayız
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Büyük bir borçla karşı karşıyayız - Son Dakika

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