Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan 23 Nisan Mesajı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugünün çocukları yarın büyüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin yetişkin yurttaşları olacaklar. Onların yarınları için çalışmaya, laik, demokratik ve milli iradeye dayalı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyla birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 23 Nisan'ı tüm Balıkesirliler ile birlikte kutlamanın coşku ve sevincini yaşadığını dile getiren Akın, mesajında şunları kaydetti:

"Değerli Balıkesir ailem, çok sevgili çocuklar, milli egemenliğimizin en büyük sembolü Gazi Meclisimizin kuruluşunun 105'inci yılını, tüm Balıkesir ailem ile birlikte kutlamanın coşku ve sevincini yaşıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindiré diyerek tam bağımsızlık uğruna verdiğimiz mücadelenin en önemli adımı olan Meclisimizin çatısı altında, milli birlik ve beraberlik içinde ve tam bağımsız, demokratik bir ülkede nice 23 Nisan'ı hep birlikte kutlamayı temenni ediyorum.

23 Nisan, aynı zamanda geleceğimizin ve demokrasimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş bir bayram olarak tarihte az sayıda liderin gösterebileceği bir düşüncenin de sembolüdür. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan çocuklarımızın değerini kavramış ve milli iradenin yegane evi olan meclisimizin açıldığı bu kutlu günü çocuklarımıza armağan etmiştir. Biz de Balıkesir'imizde bu düşünceyi örnek alarak çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana en çok çocuklarımız için çalıştık. Onları yönetime ortak etmek için geçen yıl 23 Nisan'da söz verdiğimiz üzere Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisimizin kuruluşuna öncülük ettik. Bu yıl 23 Nisan etkinlikleri kapsamında birincisini gerçekleştirdiğimiz Balıkesir Uluslararası Çocuk Festivali'ni büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çocuklarımıza beslenme destek paketleri sağladık. Okul servisleri kaldırılan çocuklarımıza ise okul servisi tahsis ettik. 20 ilçemizde kreş açmak için çalışmalara başladık. Balıkesir'de çocuklarımızın sağlığını, eğitimini, yaşam kalitesini yükseltecek daha birçok önemli adım attık. Bugünün çocukları yarın büyüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin yetişkin yurttaşları olacaklar. Onların yarınları için çalışmaya, laik, demokratik ve milli iradeye dayalı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Tüm Balıkesir ailemin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, milli egemenliğimizin önderi ve en büyük savunucusu olan Büyük Atatürk başta olmak üzere tüm milli kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."