Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Güzel Yarınları Gençlerimizle Birlikte İnşa Edeceğiz"

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs 1919'un, bağımsızlık ve egemenlik yolunda topyekün yürüyüşün ilk adımı olduğunu belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız da dahil tüm milli emanetlerimizi hak ettiği biçimde sahiplenecek ve güzel yarınları gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Akın'ın mesajı, şöyle:

"Değerli Balıkesir ailem, sevgili gençler; Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Tam bağımsız bir Türkiye' hedefiyle attığı ilk adım olan 19 Mayıs 1919'un 106'ncı yılını haklı bir gurur ve büyük bir mutluluk içinde hep birlikte kutluyoruz. 19 Mayıs, bağımsızlık ve egemenlik yolunda topyekün yürüyüşümüzün ilk adımı, hürriyetimizin ışığı demokrasimize giden yolun başlangıcıdır. 19 Mayıs, esarete karşı cesaretle yürüyen Kuvayımilliyecilerin sembolü ve Cumhuriyetimize açılan ilk kapıdır. Bizler de Mustafa Kemal'in askerleri ve Kuvayımilliye'nin evlatları olarak Balıkesir'imizde milli hafızamızı diri tutacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız da dahil tüm milli emanetlerimizi hak ettiği biçimde sahiplenecek ve güzel yarınları gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Büyük yürüyüşümüzün başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu, milli birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu özel günde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar vatanımız için canını hiçe sayan tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."