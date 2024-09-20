Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, New York'ta Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Görüştü - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, New York'ta Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Görüştü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, New York\'ta Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Görüştü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ABD'nin New York kentinde UCLG ve Birleşmiş Milletler temsilcileriyle bir araya gelerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerini konuştu ve 'Şehirler 2030'a Geri Sayıyor' lansmanına katıldı.

20.09.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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(BALIKESİR) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde bulunan Türkevi'ni ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Şehirler 2030'a Geri Sayıyor (Cities Countdown to 2030)" lansmanına da katılarak, UCLG Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle bir araya geldi. Lansmanda dünya çapında sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuşuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ABD'de çeşitli temaslarda bulundu. New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen Şehirler 2030'a Geri Sayıyor lansmanına katılan Başkan Akın, burada UCLG ve Birleşmiş Milletler temsilcileriyle bir araya geldi.

Lansmanda sürdürülebilir bir gelecek için küresel amaçların yerel düzeyde somut, etkili eylemlere dönüşmesi, uluslararası topluma fayda sağlanması ve dünya çapında sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuşuldu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'a da nezaket ziyareti gerçekleştiren Akın, kentin uluslararası bağlamdaki çalışmalarına yönelik istişarelerde bulundu.

Başkan Akın, New York ziyaretinin devam eden kısmında Birleşmiş Milletler ve UCLG himayesinde "Geleceğin Zirvesi" temasıyla çeşitli yerel ve bölgesel grup toplantılarının yanı sıra "Daha İyi Bir Yarın İçin Çok Taraflı Çözümler" Eylem Günleri'ne de katılım sağladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, New York'ta Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Görüştü - Son Dakika

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