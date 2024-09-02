Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Meclisi Üyeleriyle Piknikte Buluştu - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Meclisi Üyeleriyle Piknikte Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Meclisi Üyeleriyle Piknikte Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleriyle düzenlenen piknikte bir araya geldi. Başkan Akın, Değirmen Boğazı Mesire Alanının en hızlı şekilde özel gereksinimli bireylere uyumlu bir şekilde düzenleneceğinin müjdesini verdi.

02.09.2024 16:54  Güncelleme: 16:59
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleriyle düzenlenen piknikte bir araya geldi. Başkan Akın, Değirmen Boğazı Mesire Alanının en hızlı şekilde özel gereksinimli bireylere uyumlu bir şekilde düzenleneceğinin müjdesini verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi ile birlikte özel gereksinimli bireylerle Sosyal Piknik Programı düzenledi. Değirmen Boğazı Mesire Alanında gerçekleşen pikniğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ile birlikte katılarak özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle vakit geçirdi. Değirmen Boğazı Mesire Alanının en hızlı şekilde özel gereksinimli bireylere uyumlu bir şekilde düzenleneceğini dile getiren Başkan Ahmet Akın, Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı Alper Şentürk'ün de doğum gününü kutladı. Düzenlenen pikniğe; Başkan Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

"Engelleri ortadan kaldıracağız"

Engelleri ortadan kaldırmak için düzenlemeler yapacaklarını dile getiren Başkan Akın şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizle, ağabeylerimizle, büyüklerimizle, küçüklerimizle bir aradaydık. Burada Alper kardeşimizin doğum gününü kutladık. Derdimiz 'Engelsiz Balıkesir.' Engelsiz bir yönetim için önce engelleri ortadan kaldıracak inanca, kararlılığa ihtiyaç var. Bu kararlılık bizde var. Şu anda olduğumuz alanı da bu kardeşlerimize, bu büyüklerimize, engellilerimize özel bir alan haline getireceğiz. Engelsiz mesire alanımızda, vatandaşlarımız burada aileleriyle birlikte gelecek. Kendilerine uygun şekilde yemek yiyecekler, mangal yapacaklar, sohbet edecekler, muhabbet edecekler, burada kaynaşacaklar. Burada, çekilen sıkıntıları unutacaklar. Yarından itibaren tadilatına başlayacağız ve buranın açılışını da ben ve bütün engelli kardeşlerimle birlikte yapacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Meclisi Üyeleriyle Piknikte Buluştu - Son Dakika

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