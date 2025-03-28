Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bayram Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bayram Hazırlıklarını Tamamladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için gıda denetiminden ibadethane temizliğine kadar birçok alanda hazırlıklarını yaparak vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesine olanak sağlayacak.

28.03.2025 13:37
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, gıda denetiminden ibadethane temizliğine, toplu taşıma seferlerinden ilaçlama faaliyetlerine kadar birçok alanda şehri bayrama hazır hale getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki bayram hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda mezarlıklarda temizlik çalışmaları tamamlanırken zabıta ekipleri de vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerini artırdı. Büyükşehir Belediye ekipleri, toplu taşıma araçlarında rutin temizlik ve detaylı ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca bayram öncesi il genelindeki mezarlık yollarında temizlik ve bitki bakımı yaptı, mezarlıklarda kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Ramazan boyunca vatandaşlara destek sağlandı

Ramazan ayı boyunca sosyal desteklerle halkın yanında olan Büyükşehir Belediye, vatandaşların sofrasına her gün sıcak yemek ulaştırdı. Her gün farklı bir ilçede binlerce kişilik iftar sofraları kurulurken iftar tırı ile yemek ikramları yapıldı. Büyükşehir Belediye çocuklara kıyafet desteği, gıda kolisi dağıtımları ve Yakın Kart ile halka destek oldu. Ramazan ayında pideyi 15 TL'den sofralara ulaştıran Fırıntaş, hijyenik ortamda üretilen taze ekmekleri vatandaşların hizmetine sunuyor. Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunanlara özel hizmet veren "Fırıntaş Glutensiz Kafe Market" vatandaşlara en uygun fiyatlarla hizmet veriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sıcak su ve buharlı sistemle dezenfekte edilen ibadethanelerin halıları da yıkandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayramda halkın yoğun olarak kullanacakları toplu taşıma araçlarını temizlerken, güvenli ve konforlu bir ulaşım için de ilaçlama işlemi gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi halk sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla gıda alanlarında, terminallerde ve sokaklardaki seyyar satıcılara yönelik denetimleri  arttırdı.

Ekipler 7/24 hizmet verecek

Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri görev başında olacak. Balıkesir'in bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için Yakın Çözüm Çağrı Merkezi, vatandaşların ihtiyaçlarını, sorun ve taleplerini almak için 7/24 hizmet verecek. Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde suya ulaşmaları için BASKİ ekipleri de Ramazan Bayramı boyunca il genelinde çalışmalarını sürdürecek. BASKİ Çağrı Merkezi 185 vatandaşların her türlü istek ve taleplerine 7 gün 24 saat cevap verecek.

Çocuklar da sevindi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üzeri, engelli, yalnız yaşayan ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara da içinde temel gıda ihtiyaçlarının yer aldığı koli dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler Ramazan Bayramı öncesi çocukları da sevindirdi. Ramazan boyunca çocuklara bot, mont gibi kıyafet desteği veren Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi miniklere ayakkabılarını ulaştırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bayram Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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