Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bayramda Çocukları Unutmadı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda çocuklar için "Kalplerde Bayram" sloganıyla Avlu Yaşam Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde çocuklara bayram coşkusu yaşatabilmek için "Kalplerde Bayram" sloganıyla Avlu Yaşam Merkezi'nde etkinlikler gerçekleştirdi.

Organizasyonda çocuk zumbasından minigolfe, yüz boyamadan çocuk karaokesine, langırttan ahşap boyamaya kadar eğlenceli aktiviler yer aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinliklere, 4-15 yaş aralığındaki çocuklar aileleriyle katıldı.

Eğlenmenin yanı sıra zeka oyunlarıyla yeni bilgiler de öğrenen çocuklar etkinliklerden memnun ayrıldı. Spor etkinliklerine de katılan çocuklar, sporun faydalarıyla ilgili bilgilendirildi.