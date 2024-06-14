Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatiline yönelik hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ahmet Akın, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Manevi değeri büyük bu bayramda, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gözetiyor ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bayram boyunca yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için mezarlıkları özenle temizleyen ekipleri, ibadethanelerde de bayram temizliği gerçekleştirdi. Ekipler, Hayvan Pazarı'nı da zoonoz hastalıkların önüne geçmek için steril hale getirdi.

Kendi sorumluluğundaki mavi bayraklı plajlarda; temizlik, bakım, onarım ve kurulum çalışmalarını tamamlayan ekipler, cankurtaran hizmeti ile de vatandaşlara güvenli bir tatil olanağı sunacak.

Tüm vatandaşların sevdikleriyle bir arada ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için şehir genelinde hazırlıkların tamamlandığını belirten Akın, şunları söyledi:

"Bayramlar, bizi biz yapan değerlerimizdir. Büyük bir aile olduğumuzu hissettiğimiz, paylaştıkça büyüdüğümüz ve neşelendiğimiz özel günlerimizdir. Bayramı bayram yapan ise; sevdiklerimizle birlikte olmak, içinde bulunduğumuz manevi huzurun tadına ailemizle ve dostlarımızla birlikte varmaktır. Bereketin, dayanışmanın ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı'mız dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Manevi değeri büyük bu bayramda, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gözetiyor ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sevdikleriyle bir arada ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyor ve Kurban Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum."