Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatiline yönelik hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıkların temizliği, ibadethane temizliği ve plajlarda güvenlik önlemleri alındı.

14.06.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatiline yönelik hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ahmet Akın, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Manevi değeri büyük bu bayramda, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gözetiyor ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bayram boyunca yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için mezarlıkları özenle temizleyen ekipleri, ibadethanelerde de bayram temizliği gerçekleştirdi. Ekipler, Hayvan Pazarı'nı da zoonoz hastalıkların önüne geçmek için steril hale getirdi.

Kendi sorumluluğundaki mavi bayraklı plajlarda; temizlik, bakım, onarım ve kurulum çalışmalarını tamamlayan ekipler, cankurtaran hizmeti ile de vatandaşlara güvenli bir tatil olanağı sunacak.

Tüm vatandaşların sevdikleriyle bir arada ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için şehir genelinde hazırlıkların tamamlandığını belirten Akın, şunları söyledi:

"Bayramlar, bizi biz yapan değerlerimizdir. Büyük bir aile olduğumuzu hissettiğimiz, paylaştıkça büyüdüğümüz ve neşelendiğimiz özel günlerimizdir. Bayramı bayram yapan ise; sevdiklerimizle birlikte olmak, içinde bulunduğumuz manevi huzurun tadına ailemizle ve dostlarımızla birlikte varmaktır. Bereketin, dayanışmanın ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı'mız dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Manevi değeri büyük bu bayramda, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gözetiyor ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sevdikleriyle bir arada ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyor ve Kurban Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Balıkesir, Tatil, Çevre, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:14:55. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement