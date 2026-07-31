Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden çevreci dönüşüm... Savaştepe ve İvrindi\'de "doğalgaz dönüşümü" başladı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi" adlı proje kapsamında, Savaştepe ve İvrindi ilçelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların konutlarında "doğalgaz dönüşümü" başlattı. İki ilçedeki toplam 55 binada doğalgaz dönüşüm çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje ile hava kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması ve daha temiz bir yaşam ortamının oluşturulması hedefleniyor.

DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE HEDEFLENİYOR

Hava kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen doğalgaz dönüşüm projesinin ikinci etabı olan Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde çalışmalar başladı.

Daha önce merkez ilçelerde birinci etabı gerçekleştirilen projenin ikinci ve son etabı olan Savaştepe ve İvrindi ilçelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenerek kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda doğalgaz dönüşümüne uygun olan bağımsız bölümler tespit edilirken, belirlenen konutlarda dönüşüm çalışmalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması hem de vatandaşların daha çevreci, güvenli ve ekonomik bir ısınma sistemine kavuşması amaçlanıyor.