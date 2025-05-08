Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdek'te Modern Yol Yenileme Çalışmaları

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek'te altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 300 metre uzunluğundaki Memduh Aslan Caddesi'nde yürütülen asfaltlama işlemleri kısa sürede tamamlanarak, cadde modern ve konforlu bir görünüme kavuşturuldu.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından Erdek'te su ve kanalizasyon altyapısı güçlendirilirken, eş zamanlı olarak bu çalışmalar nedeniyle bozulan yollar da baştan sona yenileniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, plentmiks temel ve asfalt serim çalışmalarını titizlikle yürütürken, Erdek Belediyesi ekipleri de kaldırım ve bordür imalatlarını koordineli bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Memduh Aslan Caddesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt serim işlemlerine başladı. Toplam 300 metre uzunluğundaki cadde, baştan sona sıcak asfaltla kaplanarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmaların bir sonraki etabı, Memduh Aslan Caddesi'nin devamı niteliğindeki Murat Ahmet Süzgün Caddesi'nde sürdürülecek.

Ramazan Bayramı öncesinde yenilenen Adnan Menderes Caddesi'nin devamı olan Zübeyde Hanım Caddesi ile Hükümet Caddesi'nde de sıcak asfalt, kaldırım ve bordür imalatlarını da kapsayan kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında, Erdek'te toplamda 6 kilometrenin üzerinde yol, modern bir görünüme kavuşmuş olacak.