Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Gazilere "Yakın Kart" Desteği - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Gazilere "Yakın Kart" Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gazilere "Yakın Kart"larını teslim etti. 49 gaziye teslim edilen Yakın Kart ile kentin yerel marketlerinden alışveriş yapılabiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bu attığımız ilk adım, ilerleyen süreçte daha birçok projemizle kendilerine destek olacağız” dedi.

05.11.2024 10:44  Güncelleme: 11:14
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gazilere "Yakın Kart"larını teslim etti. 49 gaziye teslim edilen Yakın Kart ile kentin yerel marketlerinden alışveriş yapılabiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bu attığımız ilk adım, ilerleyen süreçte daha birçok projemizle kendilerine destek olacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Göreve geldiğinde ilk ziyaretini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne yaparak, buraya verdiği önemi vurgulayan Başkan Ahmet Akın, kentte yaşayan gazilerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için ilk adımı attı. Cumhuriyet'in ilanının 101. yılında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 49 gaziye 'Yakın Kart'ları ulaştırıldı. 5 bin TL yüklü "Yakın Kart"larla Balıkesir'in yerel marketlerinden alışveriş yapılabilecek.

"Her zaman yanlarında yer alacağız"

Başkan Ahmet Akın, gazilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Gazilerimiz, vatan topraklarını savunmak için canın ortaya koyan, bayrağına ve milletine bağlı saygın insanlardır. Bu açıdan; her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyorlar. Bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında yer alacağız. Bu attığımız ilk adım, ilerleyen süreçte daha birçok projemizle kendilerine destek olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Gazilere 'Yakın Kart' Desteği - Son Dakika

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