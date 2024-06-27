Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne deneyimli bürokrat atandı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, genel sekreter yardımcılığı kadrosuna, deneyimli ve tecrübeli bir bürokrat kazandırdı. Uzun yıllar kamu hizmetinde bulunarak kaymakamlık, vali yardımcılığı ve hukuk müşavirliği görevlerinde bulunan Aslı Aynaoğlu, artık Büyükşehir için çalışacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadrosuna deneyimli bir bürokrat kazandırdı. 20 Ekim 1977 Balıkesir doğumlu olan Aslı Aynaoğlu, 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını da yine Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan Aynaoğlu, 2003'te kaymakamlık görevine başladı. 2014'te de Kırklareli Vali Yardımcılığına atanan Aslı Aynaoğlu, daha sonra hukuk müşavirliği görevinde de bulundu.

Kente hizmet etmek için Başkan Ahmet Akın'ın teklifini kabul eden Aynaoğlu, bu tarihten itibaren de Büyükşehir Belediyesi çatısında çalışmalarını hemşehrileri için gerçekleştirecek.