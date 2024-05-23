Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı arttı

Güncel

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) verilerine göre, 18 olan Mavi Bayraklı plaj sayısını 22'ye yükseltti.

TÜRÇEV her yıl yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda toplam 33 kriter üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda, bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 22 plajına "Mavi Bayrak" verdi.

Ayvalık'ta beş, Edremit'te yedi, Burhaniye'de üç, Gömeç'te bir, Erdek'te dört ve Marmara'da iki olmak üzere Büyükşehir'in 22 plajında, Mavi Bayrak dalgalanıyor.