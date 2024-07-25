Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasında Hayalet Ağ Temizleme Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasında Hayalet Ağ Temizleme Protokolü İmzalandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağların temizlenmesi amacıyla bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında, 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağlar temizlenerek biyoçeşitliliğin korunması hedefleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, özel bir ekip oluşturarak yabani hayvanların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına sebep olan hayalet ağlarla mücadelesini sürdüreceğini açıkladı. Protokolün ayrıca yapay resif alanları oluşturma, sualtı değerlerini koruma, küçük balıkçıları destekleme ve sualtı dalış turizmini geliştirme gibi projeleri de içerdiği belirtildi.

25.07.2024 14:45
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağların temizlenmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde imzalanan protokol kapsamında, 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağlar temizlenerek biyoçeşitliliğin korunması amaçlanıyor,

Törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı temsilen Hayvansal Üretim, Mezbahalar ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer, ile Rektör Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu iki kurum arasındaki hayalet ağ temizleme protokolünü imzaladı.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında hayalet ağların temizlenmesi amacıyla 3 yıllığına imzalanan protokol yenilenerek 5 yıl daha uzatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada oluşturulan özel ekip ile Ege ve Marmara Denizlerinde yabani hayvanların; kapana kısılmalarına ve boğulmalarına sebep olan, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atan hayalet ağlarla mücadelesini sürdüreceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi "Denizler geleceğimizin teminatıdır" mottosuyla hareket edeceğinin vurgulandığı açıklamada hayalet ağlarla mücadelenin önceki yılların da üzerine çıkarılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Protokolle; 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerinde hayalet ağlar temizlenecek, yapay resif alanları oluşturulacak, kırmızı mercanlar gibi bölgemize özel sualtı değerleri korunacak, küçük balıkçılar desteklenecek ve sualtı dalış turizminin geliştirilmesi gibi projeler yürütülecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasında Hayalet Ağ Temizleme Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasında Hayalet Ağ Temizleme Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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