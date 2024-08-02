Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaralı leyleği kurtardı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi Camisi'nin kubbesinde yuvasında bacağına ip dolanarak yaralanan ve uçamayan leyleği hızlı ve titiz müdahalesi ile kurtardı. Yaralı leylek, yapılan ilk müdahalenin ardından Milli Parklar ekibine teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gelen ihbar üzerine, Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'ne intikal eden ekipler, leyleğin durumunu dikkatlice inceledi. Bacağına dolanan ipten dolayı uçamayan leylek, Belediye ekiplerinin özenli çalışmalarıyla yuvasından alınarak ilk müdahale yapıldı. Milli Parklar ekibiyle iş birliği içerisinde leyleğin sağlık durumu yakından takip edilerek, tedavisinin tamamlanması sağlanacak.

Ekipler, leyleğin tedavi sürecini başlattı. Leyleğin sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı açıklandı.