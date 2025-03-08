Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yaz Öncesi Haşereyle Mücadeleye Hız Verdi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında soğuk hava şartlarından korunmak amacıyla rögarlarda kümelenen haşere ve sineklere karşı mücadele çalışmalarına yaz mevsimi öncesinde hız verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Haşere Mücadele Birimi, 20 ilçede 50 araç, 75 ekipman ve 150 personelle başlattığı kışlak mücadelesinde özellikle sivrisinek ve haşere oluşumuna neden olan alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Acil müdahale gerektiren alanlarda ilaçlama yapılması için 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi'ne gelen şikayetler de zaman kaybetmeden işleme alınıyor.

33 bin 837 rögarda kanal sisleme çalışması

Kışlak mücadelesinde yapılan çevre dostu ilaç uygulamalarıyla sivrisinek larvalarının üreme alanları olan bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar ve foseptik çukurları kontrol ediliyor. Yaz sezonuna rahat bir başlangıç yapabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde bulunan 33 bin 837 rögarda kanal sisleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler tüm mahallelerde kaynak tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Haşere Mücadele Birim Sorumlusu Kerem Şehitoğlu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tüm mahalleleri tek tek dolaşıyoruz"

"Kış aylarında kışlak mücadele çalışması dediğimiz rögarlarda kışı geçiren ergin karasinek ve sivrisineklerle ilgili kışlak mücadele çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Aynı zamanda ekiplerimiz yeşil alanlarda şikayetler üzerine uygulamalar gerçekleştirmektedir. Tüm ekiplerimiz bölgedeki larva kaynaklarını tek tek tespit ediyorlar. Ekiplerimiz, 20 ilçemizde tüm mahallelerimiz ve tüm sokaklarımızı tek tek dolaşarak kaynak tespitini gerçekleştiriyor. CBS sistemimiz var. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen bu sisteme kayıtlarımızı giriyorlar. Larva kaynaklarının tek tek girişi yapılarak ilimiz genelinde ne kadar larva kaynağı varsa sayıları, oranları ile bunların tek tek analizini gerçekleştirebiliyoruz."

Yaz sezonu öncesi haşere ve sivrisinek ilaçlama çalışmalarının erken başlamasından memnun olduğunu söyleyen vatandaş Suat Kaçak, "İlaçlama tam zamanında oluyor. Çünkü şimdi larva zamanı. Geçen sene seçimler nedeniyle geç kalınmıştı. Sıkıntı yaşamıştık. Şu an böyle erken yapıldığı için bu yaz rahat edeceğiz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın gerçekten iyi çalışıyor, takip ediyorum. Ahmet Akın'ı zaten tanıyorum ben seviyorum" dedi.

Tüm mahallelerde ekiplerin koordinasyon halinde çalıştığını dile getiren Fuat Çağatay isimli vatandaş ise "Bu çalışmanın çok sağlıklı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Onun için de oturup izliyorum. Daha da bizim şevkimizi artırdı, sevindik doğrusu. Yani iki, üç arabanın birden gelmesi, bu konunun arkasındaki doğru dürüst insanların olması ve sağlıklı bir çalışma olması beni sevindirdi. Oldukça kapsamlı bir ilaçlama yapılıyor" diye konuştu.