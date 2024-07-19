Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Kayıtlar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Kayıtlar Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Kayıtlar Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit ve Manyas ilçelerinde açtığı Yaz Spor Okulları'nın ikinci dönemi için kayıtlara başladı. 6-14 yaş aralığındaki çocuklara 14 farklı branşta kurs verilecek.

19.07.2024 17:04  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda ikinci dönem kayıtları başladı.

Kentte spor kültürünün yaygınlaştırılması ve şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Altıeylül, Karesi, Bandırma,  Edremit ve Manyas ilçelerinde açtığı Yaz Spor Okulları'nın ikinci döneminin kayıtlarına başladı.

6-14 yaş aralığındaki çocuklara; muay thai, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, kick boks, karate, satranç, güreş, cimnastik, judo, tekvando ve boks olmak üzere toplam 14 farklı branşta kurs verilecek.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek kurslara çocuklar, 2 Ağustos'a kadar kayıt olabilecek. Vatandaşlar, Toplu Taşıma Merkezi Salih Tozan Kültür Merkezi ve Avlu Yaşam Merkezi'nde kurulan kayıt noktaları ile 'https://basvuru.balikesir.bel.tr/Home/YazOkulu' adresinden online olarak kayıt yapabilecek.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül, Balıkesir, Bandırma, Edremit, Manyas, Karesi, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Kayıtlar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:25:31. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Kayıtlar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement