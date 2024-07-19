Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Kayıtlar Başladı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda ikinci dönem kayıtları başladı.

Kentte spor kültürünün yaygınlaştırılması ve şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit ve Manyas ilçelerinde açtığı Yaz Spor Okulları'nın ikinci döneminin kayıtlarına başladı.

6-14 yaş aralığındaki çocuklara; muay thai, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, kick boks, karate, satranç, güreş, cimnastik, judo, tekvando ve boks olmak üzere toplam 14 farklı branşta kurs verilecek.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek kurslara çocuklar, 2 Ağustos'a kadar kayıt olabilecek. Vatandaşlar, Toplu Taşıma Merkezi Salih Tozan Kültür Merkezi ve Avlu Yaşam Merkezi'nde kurulan kayıt noktaları ile 'https://basvuru.balikesir.bel.tr/Home/YazOkulu' adresinden online olarak kayıt yapabilecek.