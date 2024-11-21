Balıkesir\'de 10 Yeni Rekreasyon Alanı İnşa Ediliyor

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara'da eş zamanlı olarak 10 yeni rekreasyon alanı inşa ediyor. Her biri çocuk oyun grupları, açık hava fitness alanları, semt sahaları ve kent mobilyaları ile donatılacak olan rekreasyon alanları toplamda 25 bin metrekarenin üzerinde alanı kapsayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir Balıkesir hedefiyle geliştirdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Güney Marmara'daki ilçelerde yeşil alan seferberliği başlatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma, Manyas ve Gönen'de 7'si kırsal mahallelerde olmak üzere toplam 10 rekreasyon alanının yapımına eş zamanlı olarak devam ediliyor. Her biri çocuk oyun grupları, açık hava fitness alanları, semt sahaları ve kent mobilyaları ile donatılacak olan rekreasyon alanları toplamda 25 bin metrekarenin üzerinde alanı kapsıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma ilçesine bağlı Bereketli, Kirazlı, Külefli, Eskiziraatli ve Yeniziraatli kırsal mahalleleri ile Manyas ilçesindeki Süleymanlı ve Akçaova kırsal mahallelerinde de yeni rekreasyon alanları inşa ediliyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan projeler ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sosyal yaşamının canlanması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Gönen ilçesine ise Reşadiye Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla toplam 3 yeni rekreasyon alanı kazandırılıyor.