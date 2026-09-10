Balıkesir'de 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
Balıkesir'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 4 koli içinde 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı, adliyeye sevk edilerek "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 koli içerisinde 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA
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