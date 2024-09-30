Balıkesir'de 110 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir haftada 110 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 23-29 Eylül'de Ayvalık, Karesi, Altıeylül, Kepsut ve Edremit ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 49 Mısır, 33 Suriye, 26 Afganistan ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere 110 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda, göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.