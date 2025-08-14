Balıkesir'de 28 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan kişilere yönelik uygulamalarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Toplam 310 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 28 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.