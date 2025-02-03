Balıkesir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncel

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Ayvalık, Susurluk ve İvrindi ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda 32'si Afganistan, 2'si Özbekistan ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.