Balıkesir\'de Afetlere Dirençli Eğitim Protokolü İmzalandı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile SAR tarafından verilecek eğitimlerle kenti deprem, sel ve yangın gibi afetlere karşı dirençli hale getirmek ve acil durumlara müdahaleyi hızlandırmak amaçlanıyor.

Balıkesir'de AFAD tarafından akredite edilmiş tek arama kurtarma derneği olan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri iş birliği protokolü imzaladı. Afetlere karşı güçlü bir Balıkesir için yapılan bu iş birliğiyle kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek ve acil durumlara müdahaleyi hızlandırmak amaçlanıyor.

Protokol imza törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, SAR Balıkesir İl Temsilcisi Kenan Emir ve SAR Balıkesir İl Temsilcisi Yardımcısı Efe Sarıkaya katıldı. Protokol kapsamında SAR ekipleri, eğitim sahasını kullanarak eğitimlere daha güçlü hazırlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, bu iş birliği ile afetlere hızlı müdahale imkanı sağlayarak can kayıplarının en aza indireceğini söyledi. Donanımlı, eğitim almış ve operasyon gücü olan ekiplerin yetişmesinin önemli olduğunu belirten Çetin, yapılan iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.