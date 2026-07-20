Balıkesir'de Altın Madeni Projesine ÇED Onayı - Son Dakika
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Balıkesir'de Altın Madeni Projesine ÇED Onayı

20.07.2026 12:06
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Bakanlık, Balıkesir'de 10 bin 711 ağaç kesilecek altın madeni projesine 'ÇED Olumlu' kararı verdi.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bahar Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından Balıkesir'in Havran ilçesinde yapılması planlanan "Demirtepe Altın Madeni Kapasite Artışı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi" projesine "ÇED Olumlu" kararı verdi. "Açık ocak patlatma" yönteminin kullanılacağı projede, 10 bin 711 ağacın kesileceği belirtildi.

Şirketin hazırladığı 2 bin 352 sayfalık ÇED raporuna göre proje; tarım, hazine ve orman arazilerinden oluşan yaklaşık 398 hektarlık alanda gerçekleştirilecek. Havran ilçesine bağlı Büyükşapçı Mahallesi mevkisindeki proje kapsamında, açık ocak işletmeciliğiyle 10 yıl boyunca toplam 16 milyon ton cevher ile 2 milyon metreküp pasa (atık kayaç) çıkarılması hedefleniyor. Çıkarılan cevher; kırma-eleme ve aglomerasyon işlemlerinin ardından yığın liçi ve ADR proseslerinden geçirilerek altına dönüştürülecek. Yığın liçi sahasında kullanılacak seyreltilmiş siyanür çözeltisinin taban ve yan yüzeyleri sızdırmaz tabakalarla kaplanmış havuzlarda dolaştırılacağı, proses suyunun ise devir daim sistemiyle yeniden kullanılacağı belirtildi.

BAKANLIK "OLUMSUZ ETKİ YOK" DEDİ

ÇED raporunda, daha önceki ÇED süreçlerinde yaşanan gelişmelere de yer verildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında kalan 66,55 hektarlık kısım ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan 30 hektarlık karaçam gençleştirme sahası ve başka bir enerji şirketine ait ön izin sahası ÇED alanından tamamen çıkarıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme formunda, yeni belirlenen sınırların ormanlar ve ormancılık faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Öte yandan, bölgedeki Şapdağı RES (Rüzgar Enerji Santrali) projesine ait türbin alanlarının maden sahasıyla çakışması üzerine açılan davada, mahkemenin maden şirketi lehine karar verdiği ve söz konusu RES alanının mevcut ÇED sınırlarının dışında kaldığı belirtildi. Danıştay 6. Dairesi'nin kararı doğrultusunda ise saha içerisinden geçen 154 kv'lık enerji iletim hattının yerinin değiştirilmesi gerekliliği ortaya kondu.

EN YAKIN YERLEŞİM YERİ 1,79 KİLOMETRE

ÇED raporunda, proje alanının Balıkesir il merkezinin yaklaşık 48 kilometre batısında, Havran ilçesinin ise 15 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğu, ÇED sınırına en yakın yerleşim biriminin 1,79 kilometre mesafedeki Büyükşapçı Mahallesi olduğu ifade edildi. Proje sahasının orman, hazine ve şahıs mülkiyetindeki arazileri kapsadığı; gerekli orman izinleri ile tarım dışı kullanım izinlerinin ilgili kurumlardan alınmasının ardından faaliyetlere başlanacağı kaydedildi.

223 BİN METREKÜP TOPRAK SIYRILACAK

Proje kapsamında üretim başlamadan önce yaklaşık 223 bin 870 metreküp (291 bin 31 ton) nebati toprağın sıyrılarak özel alanlarda depolanacağı bildirildi. Açık işletmenin 5 - 10 yıllık dönemini kapsayan ikinci aşaması ile ikinci pasa depolama alanı için toplam 10 bin 711 ağacın kesileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Çevresel Etki Değerlendirme, Balıkesir, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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