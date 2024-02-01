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Balıkesir'de Aranan 35 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Aranan 35 Kişi Yakalandı

Balıkesir\'de Aranan 35 Kişi Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması için il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 148 personelin katıldığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 10 şüpheli tutuklandı.

01.02.2024 08:57
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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

148 personelin katıldığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Aranan 35 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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