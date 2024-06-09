Balıkesir\'de Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 98 ekip ve 385 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, zanlılar ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 2 bin 631 kişi sorgulanırken, 428 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

Uygulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde de 150 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 20 araç trafikten men edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.