Balıkesir'de Atatürk Anma Videosu Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de Atatürk Anma Videosu Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Kasım için hazırladığı anma videosuyla Atatürk'ü andı. Video, Aylin Aslım'ın seslendirdiği 'Senin Gibi' şarkısıyla büyük ilgi gördü.

10.11.2024 09:45  Güncelleme: 10:20
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yayınladığı 10 Kasım videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bizlerin değil tüm mazlum milletlerin lideriydi. Onu çok özlüyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86. yılında sosyal medya hesaplarından anma videosu yayınladı. Aylin Aslım'ın seslendirdiği "Senin Gibi" şarkısıyla hazırlanan klipte, "Senin gibi kimse olmayacak. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe… " denildi. Klip sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşılarak büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bizlerin değil tüm mazlum milletlerin lideriydi. Bu topraklarda kurduğu Cumhuriyet, birliğin, beraberliğin, bilimin, çağdaşlığın ve aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatıdır. Bu miras bizlere emanet. Onu çok özlüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Atatürk Anma Videosu Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika

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