Balıkesir'de BALMEK Yıl Sonu Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Balıkesir'de BALMEK Yıl Sonu Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

24.06.2025 10:43
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BALMEK, yıl boyunca kursiyerlerin hazırladığı eserleri Avlu Yaşam Merkezi'nde sergiledi. Sergide el emeği ürünlerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (BALMEK), kursiyerlerin yıl boyunca özenle hazırladıkları eserleri, yıl sonu sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

BALMEK yıl sonu sergisi, Avlu Yaşam Merkezi'nde kapılarını açtı. Neredeyse tüm ilçelerden gelen katılımcılarla, birbirinden farklı alanlarda el emeği ürünlerin yer aldığı sergide uygulama atölyeleri de gerçekleştirildi.

Çocukların el emeği ürünlerin yapımına ilgisini artırmak için yapılan atölyeler, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde 18.00-23.00 saatleri arasında konukları ağırladı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, stantları gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Stantlardaki ürünler dikkati çekti

Stantlarda el emeği ürünler dikkati çekerken, sergi alanında da müzik dinletisi sunuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergide BALMEK kursiyerleri, konuklara ürünlerle ilgili tek tek bilgi verdi. Ayrıca İvrindi sepet örücülüğü, Susurluk tel kırma-etamin, Sındırgı halı dokuma-sepet-geri dönüşüm (gazete), Gömeç makrome-sepet örme, merkez çini yapımı workshopları da katılımcıların ilgisini çekti.

Yöresel değerler hayat buldu

Sergide Balıkesir'in yöresel ürünlerinin yer aldığı stantlarda tanıtım ve satış da gerçekleştirildi. Moda tasarımından el sanatlarına, ahşap oymadan Balıkesir pullusuna kadar çeşitli alanlarda özenle hazırlanmış eserler yoğun ilgi gördü.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Hakan Ersin, "Güzel bir çalışma olmuş. En azından ilçeleri bu tür etkinliklerle bir araya getirmek bile çok anlamlı" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a bu tür etkinlikleri düzenlediği için teşekkür eden Ayşe İrem ise "Çok güzel bir ortam. Çok iyi hazırlanmışlar. Hepsi de çok heyecanlı zaten. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de BALMEK Yıl Sonu Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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