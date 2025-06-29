Balıkesir'de Bilim Kafe Etkinliği Düzenlendi

Balıkesir'de Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Yükseköğretim Kurulunun desteğiyle düzenlenen Bilim Kafe etkinliklerinin ilki yapıldı.

Bilimi kampüs dışına taşıyarak toplumla buluşturmak amacıyla yapılan etkinlik Zağnos Paşa Camii Meydanında gerçekleştirildi.

"Herkes İçin Bir Gelecek Var: Meslekler ve Kariyer Yolculuğu" temasıyla düzenlenen programa Balıkesir Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay ile Genel Sekreter Yemliha Yanar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay'ın yaptığı etkinlikte, moderatörlüğü Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tekin üstlenirken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Pelin Vardarlıer, kariyer planlaması, dijitalleşme, yeni nesil meslekler ve bireysel gelişim konularında katılımcılarla keyifli ve bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdi.

Katılımcılar, etkinlik sonunda Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Üniversitenin ürünlerinin sergilendiği Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü stantlarını ziyaret ederek, hem üniversite faaliyetleri hem de üretilen ürünler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise; "YÖK'ün desteğiyle hayata geçirilen Bilim Kafe etkinlikleri, üniversitemizin bilimle toplumu buluşturma misyonunu daha geniş kitlelere taşıması açısından büyük önem taşımaktadır. Balıkesir Üniversitesi olarak, yeni kurduğumuz Bilim İletişimi Ofisi aracılığıyla sadece akademik bilgi üretmekle kalmayıp, bu bilgiyi herkesin anlayabileceği ve hayatına katabileceği şekilde paylaşmayı amaçlıyoruz. Üniversitemiz, bu projelerle bilimi hem bölgemizde hem de ülke genelinde toplumla buluşturmaya ve bu çalışmaları sürdürülebilir kılmaya devam edecek." dedi.