Balıkesir'de Büyük Zafer'in 102'nci Yılı Törenlerle Kutlandı

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(BALIKESİR) - Balıkesir'de Büyük Zafer'in 102'nci yılı onuruna törenler düzenlendi. Törenlerde il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir'de milli birlik ve beraberlik her zaman esastır. Biz böyle gördük, böyle yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Akın, Balıkesir Valiliği himayesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine katıldı. Büyük Zafer'in 102. yılı onuruna düzenlenen tören, il protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali İsmail Ustaoğlu; Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanı Tümgeneral Hüseyin Duman ve Başkan Akın ile makamında tebrikleri kabul etti. Valilik makamında gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından il protokolü, Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Kuvayı Milliye Meydanı'ndaki kutlama programı geçit töreniyle başladı. Geçit töreninde Vali İsmail Ustaoğlu, Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanı Tümgeneral Hüseyin Duman ve Başkan Akın vatandaşları selamlayarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Hava Pilot Kurmay Albay Timur Geceoğlu'nun ardından Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu. Halk oyunları gösterilerinin sunulurken, tören askeri birliklerin geçişi ile son buldu.

Başkan Akın, günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

"Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Balıkesir, Kuvayı Milliye'nin başşehri. Onun için Balıkesir'de milli birlik ve beraberlik her zaman esastır. Biz böyle gördük böyle yapmaya da devam edeceğiz, her zaman da böyle olacak. Bu topraklarda ilk kurşun ve son kurşun atıldı, bu nedenle topraklarımızın bu güzel anılarına, kahramanlarına en başta da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine, eserlerine, ilkelerine ve gösterdiği yola sahip çıkmaya devam edeceğiz. Balıkesir ilerleyen zamanlarda çok daha farklı özelliklerle gazisine, şehidine, evlatlarına, gençlerine ve emanet aldığı Cumhuriyet'e hem daha da fazla sahip çıkacak hem de Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden daha fazla devam edecek. Bu toprakları bize vatan yapanlara minnet ve şükran duymaya devem edecek. Balıkesirli hemşehrilerimin Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."