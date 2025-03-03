Balıkesir'de Can Cangök'ün Adı Antrenman Sahasında Yaşatıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Can Cangök'ün Adı Antrenman Sahasında Yaşatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde Can Cangök'ün adını futbol antrenman sahasına vererek vefa örneği sergiledi. Ayrıca amatör sporcular için bir 'Çamaşır Yıkama Merkezi' açıldığını duyurdu.

03.03.2025 16:36  Güncelleme: 18:21
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde bulunan futbol antrenman sahasına Balıkesir spor'un kaptanlarından Can Cangök'ün adını verdi. Amatör sporlarda mücadele veren sporcular içinde aynı spor tesisi içerisinde "Çamaşır Yıkama Merkezi" açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın girişimleriyle Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde bulunan futbol antrenman sahasına geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Balıkesirspor'un kaptanlarından Can Cangök'ün adı verildi. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen Can Cangök Antrenman Sahası İsim Töreni'ne; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki, Cangök ailesi, sporcular ve davetliler katıldı. Başkan Akın, uzun yıllar kırmızı beyazlı formayı giyen ve Balıkesirspor'da teknik direktör olarakta görev yapan Can Cangök'ün adını yaşatarak ona olan vefayı gösterdiklerinin altını çizerken aynı zamanda ismini gören gençlere de ilham kaynağı olacağını söyledi. Cangök ailesi, antrenman sahasına Can Cangök'ün adının verilmesinden dolayı Başkan Akın'a teşekkür etti.

"İsimlerini yaşatmak benim borcum"

Kürsüye merhum Can Cangök'ün torunu Candemir Cangök ile birlikte çıkan Akın, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söyledi. "Vefası olmayanın bekası olmaz" anlayışıyla ilerlediklerini vurgulayan Akın, "Memleketi için taş üzerine taş koyan herkesten Allah razı olsun. Onların yaptıklarını hatırlatmak, unutturmamak için vefamızı göstermek ve isimlerini yaşatmak bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim borcum. Sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz. Balıkesirspor'da her noktada bulunmuş ve mücadele vermiş bir ağabeyimize az bile" diye konuştu.

Can Cangök'ün ömrünün sahalarda geçtiğine vurgu yapan Akın, adının da bu antrenman sahasında yaşayacağını söyledi. Balıkesirspor'un bugün geldiği konumun herkesi mutlu ettiğini söyleyen Akın, Cangök'ün emanetine de sahip çıktıklarını dile getirdi.  Bugüne kadar Balıkesirspor'da görev yapan herkese emeklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Akın, "Balıkesir halkı olarak Balıkesir'in en büyük markasının yanında olacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

"Her spor dalına destek vereceğiz"

Başkan Akın, Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni'nde Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde sporcular için çamaşır yıkama merkezi sözünü vermişti. Sporculardan bu konuda yoğun bir talep aldıklarını söyleyen Akın, bu çamaşırhane ile spor yapmak isteyenlerin sağlıklı, temiz koşullarda maç ve antrenman imkanı bulacağını söyledi. Hayata geçirdikleri proje ve hizmetlerle Balıkesir'in spor alanındaki başarılarını zirveye çıkaracaklarına değinen Akın, ayakta kalma mücadelesi veren kulüpleri de asla yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Amatör kulüplere destek vermek için "Çamaşır Yıkama Merkezini" açtıklarını ifade eden Akın, "Amatör Spor Haftası'nda verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirdik. Spor ve sporcunun yanında olan yönetim anlayışımızla şehrimizdeki her spor dalına destek vereceğiz" diye konuştu.

"81 ilde olmayan hizmet"

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Çamaşır Yıkama Merkezi hizmetinin ilk kez Balıkesir'de verilmeye başlandığına değinerek,: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin 81 ilinin hiçbir yerinde olmayan bir hizmet. Herkes evinde yıkıyordu. Açılışı yapılan bu merkez, sporcular için inanın çoğu şeyden daha önemli. Çamaşırhane hizmeti çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ali Hikmet, Ahmet Akın, Balıkesir, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

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