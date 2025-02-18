Balıkesir'de Can Dost Mobil Hayvan Bakım Aracı Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Tedavi Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Can Dost Mobil Hayvan Bakım Aracı Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Tedavi Sunuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mobil hayvan bakım ve tedavi aracı 'Can Dost', Şubat-Mart ayları boyunca ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarına sağlık hizmeti verecek. Başkan Ahmet Akın, hayvanların sağlık koşullarını iyileştirmek için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

18.02.2025 13:11  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Balıkesir'de ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği sağlayan mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost'un, Şubat-Mart takvimi belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Sokakta yaşayan hayvanlara karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Can Dost da ilçe ilçe gezerek onların, bakım ve tedavilerini gerçekleştirecek" dedi.

Hayvanları, Allah'ın bir emaneti olarak gördüklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, onların konforlu bir ömür geçirmesi için mevcut imkanlarının geliştirileceğini ve desteklerin arttırılacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hayata geçirdiği "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" projesi ile binden fazla sokak hayvanını sıcak yuvaya kavuşturdu. Mama destekleri sürerken mobil hayvan bakım ve tedavi aracı "Can Dost" da sağlık hizmeti sunuyor. Kentin 20 ilçesinde sokakta yaşayan hayvanların sağlık koşullarını iyileştirmek için hizmet veren "Can Dost" ile her gün farklı bir ilçede hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri yapılıyor. Uuzman veteriner hekimler tarafından da parazit aşısı, kuduz aşısı ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sokakta yaşayan can dostlara karşı sorumluluklarının farkında olduğunu belirten Başkan Akın, onların yaşam koşullarını iyileştirmek için atılması gereken her türlü adımı attıklarını vurguladı.

İlçe ilçe gezecek

Sokaklarda bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanların daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla "Can Dost'un" Şubat-Mart programı belli oldu. 17 Şubat Savaştepe Hürriyet Meydanı, 18 Şubat Bigadiç Pazar Yeri, 19 Şubat Sındırgı Cumhuriyet Meydanı ve 20 Şubat Kepsut Cumhuriyet Meydanı ile devam edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Can Dost"; 21 Şubat Dursunbey Kent Meydanı, 24 Şubat Balya Cumhuriyet Meydanı, 25 Şubat İvrindi Atatürk Meydanı, 26 Şubat Havran eski belediye önü ve 27 Şubat Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda olacak. 28 Şubat Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda, 3 Mart Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 4 Mart Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe ziyaretlerini sürdürecek olan "Can Dost", 5 Mart Susurluk Heykel Meydanı'nda, 6 Mart Manyas Atatürk Meydanı'nda, 7 Mart Gönen Hükümet Meydanı'nda ve 10 Mart Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet verecek. Sokak hayvanları için tüm klinik imkanları seferber eden "Can Dost"un Şubat-Mart programı 11 Mart'ta Erdek Cumhuriyet Meydanı ve 12 Mart Marmara Adası Paşa Limanı'nı ziyaretlerinin ardından 13 Mart Karesi Millet Bahçesi ve 14 Mart Altıeylül Atatürk Parkı'nda tamamlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mobil hayvan bakım ve tedavi aracı "Can Dost" ile sokak hayvanlarının tedavi ve sağlık taramalarının gerçekleştirdiklerini söyledi. Hayvanları, Allah'ın bir emaneti olarak gördüklerini vurgulayan Akın, "Onları hem sıcak yuvaya kavuşturmak hem de sokaktaki yaşam koşullarının iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlara karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Can Dost da ilçe ilçe gezerek onların, bakım ve tedavilerini gerçekleştirecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Ahmet Akın, Balıkesir, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Mobil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Can Dost Mobil Hayvan Bakım Aracı Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Tedavi Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:28 TÜSİAD’dan soruşturma sonrası ilk açıklama TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:18:55. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Can Dost Mobil Hayvan Bakım Aracı Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Tedavi Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.