Balıkesir'de Çanta Hırsızlığı Anı Güvenlik Kamerasında

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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde çanta hırsızlığı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, K.A, Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki bir kafenin açık pencere kenarındaki masada oturan müşterilere ait el çantasını alarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu çaldığı çantayı bırakıp kaçan K.A'yı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı K.A'nın otobüsle Kocaeli'ne gittiğini belirledi.

Ekipler, düzenlenen operasyonda K.A'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının kafedeki masada duran çantayı çalma anı ve olay yerinden kaçması yer alıyor.