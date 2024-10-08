Balıkesir'de Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi Açıldı

Geniş Video İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ni açtı. Başkan Ahmet Akın, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

08.10.2024 12:43  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde, Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Burada atık ürünlerden yapılan bir sürü malzemelerimiz var. İnşallah beraber çok daha güzel işlere imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte başlayan "ATMA Hareketi" kapsamında Çamlık'taki Ahmet Edip Uğur Kültür ve Aktivite Merkezi'nde Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı. Eşi Arbil Akın ve ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy ile birlikte merkezin açılışını yapan Başkan Akın, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

"Beraber çok daha güzel işlere imza atacağız"

Merkezde düzenlenen atölye çalışmaları ve son teknoloji deney cihazlarıyla çocukların eğlenerek öğreneceklerini belirten Akın, "Burada atık ürünlerden yapılan bir sürü malzemelerimiz var. Yan tarafta coğrafya ile ilgili, sizin eğitiminiz ile ilgili birçok böyle yerler açılıyor. Sizleri çok seviyorum, tamam mı? Hiç unutmayın, hep beraberiz. İnşallah beraber çok daha güzel işlere imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, açılışın ardından eşi Arbil Akın'la birlikte merkezi gezdi. Merkezde bulunan düzeneklerle ilgili bilgi alan Akın, üç boyutlu yazıcılar ile geliştirilen robotu denedi.

Balıkesir\'de Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi Açıldı
Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Edip Uğur, Yerel Haberler, Ahmet Akın, Balıkesir, Belediye, Gençlik, Eğitim, Kültür, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Cani Semih Çelik’in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı Cani Semih Çelik'in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
12:42 Atatürk heykeline balyozlu saldırı Vatandaşlar anında müdahale etti Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti
12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
20:19 TFF’den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi TFF'den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi
20:07 Karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı Karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
19:08 İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e dikkat çeken ziyaret İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
19:06 Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı
18:25 Aileler dikkat: Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü Aileler dikkat: Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 14:05:04. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.