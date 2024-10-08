Balıkesir\'de Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi Açıldı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde, Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Burada atık ürünlerden yapılan bir sürü malzemelerimiz var. İnşallah beraber çok daha güzel işlere imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte başlayan "ATMA Hareketi" kapsamında Çamlık'taki Ahmet Edip Uğur Kültür ve Aktivite Merkezi'nde Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı. Eşi Arbil Akın ve ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy ile birlikte merkezin açılışını yapan Başkan Akın, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

"Beraber çok daha güzel işlere imza atacağız"

Merkezde düzenlenen atölye çalışmaları ve son teknoloji deney cihazlarıyla çocukların eğlenerek öğreneceklerini belirten Akın, "Burada atık ürünlerden yapılan bir sürü malzemelerimiz var. Yan tarafta coğrafya ile ilgili, sizin eğitiminiz ile ilgili birçok böyle yerler açılıyor. Sizleri çok seviyorum, tamam mı? Hiç unutmayın, hep beraberiz. İnşallah beraber çok daha güzel işlere imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, açılışın ardından eşi Arbil Akın'la birlikte merkezi gezdi. Merkezde bulunan düzeneklerle ilgili bilgi alan Akın, üç boyutlu yazıcılar ile geliştirilen robotu denedi.