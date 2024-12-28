Balıkesir'de Çıkan Yangında 5 Ev Hasar Gördü - Son Dakika
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Balıkesir'de Çıkan Yangında 5 Ev Hasar Gördü

Balıkesir\'de Çıkan Yangında 5 Ev Hasar Gördü

Bigadiç ilçesinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede etrafa sıçrayarak 5 ayrı evin hasar görmesine neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, çıkış nedeni araştırılıyor.

28.12.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
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BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki evlere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev hasar gördü.

Bigadiç ilçesi Yukarı Çam Mahallesi'ndeki bir evde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere de sıçradı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri'ne ait 11 araç ve 29 personel de itfaiye ekiplerine destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 5 ev hasar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Bigadiç, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Çıkan Yangında 5 Ev Hasar Gördü - Son Dakika

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