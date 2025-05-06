Balıkesir'de Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi Açıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi Açıldı

Balıkesir\'de Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi Açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adası'nda Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi'ni açarak, kültür ve sanat faaliyetlerine destek verdi. Yerleşke, Avrupa Birliği hibe desteği ile hayata geçirildi.

06.05.2025 11:07
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi'nin hayata geçirilmesine verdiği destekle Marmara Adası'nda kültür ve sanat faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi, park yapımı, aydınlatma ve iş gücü desteğiyle Marmara Adası'na yeni bir yaşam alanı kazandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyesi ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı"nın verdiği hibe ile finanse edilen Marmara Adaları Kültür Sanat Aksı (Marmara Aks) projesi kapsamında Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi hayata geçirildi.

Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi'nin açılış törenine, Marmara Kaymakamı Safiye Orhan, Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şahin Alagaş, Cemal Aksoy, Marmara Belediyeler Birliği temsilcisi Samet Keskin, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yeğen ve Marmara Adaları Kültür Sanat Aksı projesi koordinatörü Adil Çamur katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreni, kalabalığın alkışları eşliğinde gerçekleştirilen kurdele kesimiyle başladı. Kurdele kesiminin ardından konuşan İKSV Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yeğen, ortak projeyle hedeflere doğru ilk adımın bu mekanda atıldığını belirterek, tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu. Mustafa Yeğen, "Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyesi ortaklığıyla, Marmara Adaları Kültür Sanat Aksı projesi geçtiğimiz Ekim ayında başladı. Ada ölçeğindeki dezavantajlar ortadan kaldırılarak hem adadaki kültür ve sanat hayatının etkinliğini arttırmak hem de sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak adına böyle bir yerleşke oluşturuldu" dedi.

"Burayı kolektif bir biçimde içerik üreteceğimiz bir alan haline getirmek istiyoruz"

Daha sonra konuşan Proje Saha Koordinatörü Adil Çamur, proje ve yerleşkede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Buradan bizi destekleyen Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer'e teşekkür ediyorum. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerekli aksiyonu aldı, incelemeyi yaptı. Burada aydınlatma problemdi. O konuda da yardımcı oldular. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Buranın işletilmesi için de çalışmalarımız hazır. Burayı iş birliği içinde kolektif bir biçimde içerik üreteceğimiz bir alan haline getirmek istiyoruz. Bunu paydaşlarla bir araya gelerek yürütecek ve gelecek nesillere aktaracağız" diye konuştu.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, yerleşkenin adalardaki sivil toplum kuruluşları için ortak kullanılacak bir alan olarak tasarlandığını ifade etti. Yerleşkeyle birlikte Çınarlı Mahallesi ve Marmara Adası'nda kültür sanat etkinliklerinin artacağını belirtti.

Konuşmaların ardından çocuk halk oyunları topluluğu ve Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahne aldı. Marmara Aks projesi sanatçı ziyaret programı kapsamında Marmara Adası'nda bulunan Sibel Horada'nın çalışması ortak ofis alanında sergilendi. Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi'ndeki Avni Özken salonunda Belgrad'dan Görsel Antropoloji Merkezi ve Saraylar İmam Hatip öğrencileri iş birliğiyle çekilen "Küçük Tekneden Büyük Gemiye" isimli kısa film gösterimi yapıldı. Çocuklar, yerleşkedeki etkinlik odasında boyama yaparak vakit geçirdiler ve aynı zamanda ada temalı çocuk kitaplığını inceleme fırsatı buldular.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi Açıldı - Son Dakika

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