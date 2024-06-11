Balıkesir\'de cipin duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, cipin duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Serdar Öncü (34) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, Pelitköy Mahallesi'nde sahil mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü Öncü'nün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aynı araçta bulunan ve kazadan hafif yaralı kurtulan N.E. Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öncü'nün cesedi aynı hastanenin morguna götürüldü.