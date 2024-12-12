Balıkesir'de Çömlekçi Mahallesi'ne Kanalizasyon Hattı Döşendi - Son Dakika
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Balıkesir'de Çömlekçi Mahallesi'ne Kanalizasyon Hattı Döşendi

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiç'teki muhtarlar buluşmasında kanalizasyon talebine hızlı bir yanıt vererek, Çömlekçi Mahallesi'ne 130 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı döşenmesini sağladı. Mahalle sakinleri yıllardır süregelen sorunun çözülmesinden dolayı memnun.

12.12.2024 12:29  Güncelleme: 12:37
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiç'te gerçekleştirilen muhtarlar buluşmasında Çömlekçi Mahallesi Muhtarı Mehmet Akbulut tarafından iletilen kanalizasyon talebini yerine getireceklerinin sözünü verdi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, Çömlekçi Mahallesi'ne toplamda 130 metre uzunluğunda, 200'lük koruge kanalizasyon şebeke hattı döşedi.

Balıkesir'in yıllardır ihmal edilen altyapı sorunları bir bir çözülmeye başladı. BASKİ ekipleri tarafından Bigadiç'e bağlı Çömlekçi Mahallesi'ne 130 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı döşendi. Mahalle halkının yıllardır çözüm beklediği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Bigadiç Halk Buluşması'nda söz verilen çalışma iki günde tamamlandı.

Mahallelerinde yıllardır en önemli eksikliklerinin kanalizasyon şebeke hattı olduğunu söyleyen Çömlekçi Mahallesi Muhtarı Mehmet Akbulut, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ile muhtarlar toplantısında bir araya geldik. Köyümüzün en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyonla ilgili talebimizi kendisine ilettim. Başkanımız hemen orada gerekli talimatları vererek süreci başlattı" dedi.

BASKİ ekiplerinin çalışmaları kısa sürede tamamladığına dikkati çeken Akbulut, Başkan Ahmet Akın ve BASKİ çalışanlarına teşekkür etti.

Bigadiç'e bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde kanalizasyon hattı olmaması nedeniyle yıllardır büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinleri de "Kanalizasyon sorunu bizim için en büyük sorunların başında geliyordu. Başkanımız Ahmet Akın'ın talimatı ile BASKİ ekiplerinin hızlı müdahalesiyle köyümüzde bu sorun kısa sürede çözüldü. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Çömlekçi Mahallesi'ne Kanalizasyon Hattı Döşendi - Son Dakika

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