Balıkesir'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Müzikali ile Kutlandı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet 'in 101. yılını etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet'in kazanımlarının ve tarihi bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı "Bir Milletin Doğuşu: Zaferin Dansı" müzikali, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Müzikale, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden katıldı. Milli bayramlarda bir araya gelmenin önemine değinen Sevinç Baykan Özden, Cumhuriyet Bayramı programlarına gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Müzikale katılan sanatseverler de gösteriyi çok beğendiklerini belirterek, şöyle konuştular:

-Serpil Eraslan: "Gösteri harikaydı. Çok ağladık, duygulandık. Müzikali hazırlayanların ellerine, yüreklerine sağlık. Çok güzel iş çıkarmışlar. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

-Betül Kuru: "Geçmişimizi yansıtan, geleceğimize umut veren çok güzel bir gösteriydi. Herkese teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık."

-Beyza Karakaş: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya ve bu müzikali izlemeye geldik. Hem çok duygusaldı. Hüzünlendik, gözlerim doldu. Çünkü tarihimiz kolay yazılmadı. Çok güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."