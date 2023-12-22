 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de dede ve torun uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de dede ve torun uyuşturucu satarken yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde işlettikleri bakkalda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan dede ve torunu tutuklandı. İhbar üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve terazi ele geçirdi.

Balıkesir\'de dede ve torun uyuşturucu satarken yakalandı
22.12.2023 - 17:46,
Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde işlettikleri bakkalda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan dede ve torunu tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahimce Mahallesi'nde B.Ö. (63) ve torunu B.E'nin (18) işlettiği bakkal dükkanında uyuşturucu madde satıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde E.B'ye uyuşturucu satılırken suçüstü yapan jandarma ekipleri, dede ve torunu ile E.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.Ö. (63) ile B.E. (18) çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, Tutuklama, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de dede ve torun uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı'ndan Haberler.com'a Ödül ÇEVKO Vakfı'ndan Haberler.com'a Ödül
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı'ndan Haberler.com'a Ödül
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de dede ve torun uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement