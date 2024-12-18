Balıkesir'de Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Zirvesi Düzenlendi

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Balıkesirli gençler 'Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Zirvesi'nde buluştu

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 'Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Zirvesi' programı düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda teknolojik dönüşümün fırsatları ve riskleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

16-17 Aralık 2024 tarihlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Balıkesir'de Sporda Geleceğin Teknolojileri: Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Zirvesi" programı gerçekleştirildi.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve kent paydaşlarının iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte yapay zekanın toplumsal hayata etkileri anlatıldı. Etkinliğe; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Danışmanı Aytekin Durmaz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'ın yanı sıra yapay zeka konusunda uzman isimler ve öğrenciler katıldı. Lise ve üniversite öğrencilerinin ilgiyle takip ettiği programda öğrenci toplulukları da stant açarak projelerini tanıttı. Programda konuşma yaparak dijital dönüşümün hayata etkilerinden bahseden Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı Levent Karadağ, "İnovasyon, İnovatif düşünce çok önemli. İnovatif düşünce her yerde geçerli" dedi.

"Değişimin öncüsü olmak gerekir"

Programda konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Balıkesir'in sporda, dijital, gelecek vizyon hedefi Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Teknolojileri ile Gençlik İnovasyonu programında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir heyecan duydum. Gençlerimizin dijital çağın ihtiyaçlarına uygun becerilerle donatılmalarını amaçlamakta olup sporda teknoloji ve inovasyonu birleştirerek onların gelecekteki potansiyellerini en yükseklere çıkarılması hedefleniyor. Dijital dünyanın hızlı şekillenen dinamiklerine ayak uydurabilmek sadece bu çağın ihtiyaçlarına uyum sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bu değişimin öncüsü olmak demektir" ifadelerini kullandı.

Gençler memnun

Dijitalleşme çağında yapay zeka teknolojilerine ilginin arttığını söyleyen öğrencilerden Ece Su Gündüz, "Chat GPT kullanıcısı olsam bile yapay zeka hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. Aslında bugünden sonra araştırarak, içeriğine girerek mesleğim açısından veya gelişimim açısından ne kadar yarar sağlayabileceğimi gördüm. Onun için bu güzel ve yararlı etkinlik için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşan Melek Poyraz, "Ufuk açısı buldum. Gençlik İnovasyon Projesini çok faydalı buldum açıkçası, burada bulunmaktan çok mutluyum" dedi.

Dijital dönüşümle ilgili bilgileri faydaları bulduğunu belirten Yusuf Yiğit Yıldız, "Seminerde Levent Bey'in anlatıları açıkçası benim çok hoşuma gitti. Bilgilerin fazlasıyla aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar bilmediğim ya da daha öncesinde elde etmediğim bilgilere sahip oldum ve geleceğimle ilgili aklıma yapabileceğim birkaç farklı plana sahip oldum. Aynı zamanda sadece geleceğimle ilgili de değil, kariyer planlaması olarak da kendime karlı iş amaçları için fikirler elde etmiş oldum" şeklinde konuştu.