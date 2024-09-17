Balıkesir'de Dilencilikle Mücadele Operasyonu: 26 Kişi Yakalandı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde yapılan operasyonda dilencileri suçüstü yakalandı. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 26 dilencinin üzerinden çıkan 4 bin 739 TL tutarında para, anahtarlık ve kağıt mendile el konuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde Altıeylül ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlükleri iş birliğinde il genelinde geniş çaplı dilenci operasyonu düzenlendi. 30 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, özellikle cami ile hastane önlerinde vatandaşlardan para toplayan dilenciler, suçüstü yakalandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na getirilen dilencilerin üzerinden çıkan para ve malzemeler tutanak ile kayıt altına alındı. Yakalanan dilencilere "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde cezai işlem uygulanırken, üzerlerinden çıkan 4 bin 739 TL tutarındaki; para, kağıt mendil, tesbih, anahtarlık ve benzeri malzemelere de el konuldu.

Yapılan uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, "Şehir genelinde vatandaşlarımızın huzurunu bozan ve duygularını istismar eden dilencilere karşı kararlı bir şekilde mücadele içerisindeyiz. Bu tür operasyonlarla şehrimizi daha huzurlu bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.