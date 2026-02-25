Balıkesir'de Düşen F-16 Uçağının Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Balıkesir'de Düşen F-16 Uçağının Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sürüyor

25.02.2026 10:29
Balıkesir’de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağının İzmir-İstanbul Otoyolu’na yakın bir noktaya düşmesi nedeniyle otoyol çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından enkaz kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Kazanın nedeni, kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacak

Haber: Fatih ÖZKILIÇ/ Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(BALIKESİR) – Balıkesir'de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağının İzmir- İstanbul Otoyolu'na yakın bir noktaya düşmesi nedeniyle otoyol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından enkaz kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Kazanın nedeni, kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16 uçağı ile saat 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesilmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışması sonucu, uçağın enkazına ulaşıldı. F-16'nın kaza kırıma uğraması sonucu 41 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Uçağının düşmesiyle ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, başsavcı, başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı, kaza mahallinde inceleme yaptı.

İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı

Uçağın, İzmir-İstanbul Otoyolu'na yakın bir noktaya düşmesi nedeniyle otoyol güvenlik gerekçesiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Otoyola, bazı parçaların, toprak ve taşların saçıldığı görüldü.

Bölgeye Balıkesir İtfaiyesi, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yapılan incelemelerin ardından olay yerindeki enkazın kaldırma çalışmaları ile yolun temizlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: ANKA

