Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... Vahap Seçer'den Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birilği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir'de F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu bir pilotumuzun şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.