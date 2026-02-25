(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birilği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir'de F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu bir pilotumuzun şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.
Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... Vahap Seçer'den Başsağlığı Mesajı
