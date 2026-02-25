Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Devlet Bahçeli'den Taziye Mesajı - Son Dakika
Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Devlet Bahçeli'den Taziye Mesajı

25.02.2026 14:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Milli Savunma Bakanlığı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştur. Şehit pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

