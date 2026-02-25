Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Başsağlığı Mesajı Yayımladı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, görev uçuşu esnasında uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. ?Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.